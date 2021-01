Donald Trump diz que eventual novo julgamento de destituição é "absolutamente ridículo"

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "absolutamente ridículo" que outro julgamento de destituição seja aberto no Congresso, devido ao assalto ao Capitólio, dizendo que essa possibilidade está a causar uma "tremenda raiva" no país.

Trump, que arrisca um segundo processo de 'impeachment', cuja acusação será discutida na Câmara de Representantes na quarta-feira, também disse que não deseja nenhuma forma de violência no país.

Em declarações a jornalistas, na Casa Branca, antes de partir para uma viagem ao Texas, onde visitará as obras do muro de fronteira com o México, Trump disse que o processo de destituição que lhe está a ser preparado "é uma coisa terrível que eles estão a fazer", sem explicitar a quem se referia.