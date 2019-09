Donald Trump diz que futuro pertence a patriotas

O presidente dos EUA defendeu esta terça-feira, em Nova Iorque, que o futuro pertence aos nacionalistas e não aos globalistas. Diante da Assembleia-Geral da ONU, organização criada justamente para superar as divisões nacionalistas que originaram as mais devastadoras guerras do século XX, Donald Trump afirmou que o patriotismo é a chave da paz."Se querem liberdade, orgulhem-se do vosso país. Se querem democracia, defendam a vossa soberania. Se querem paz, amem as vossas nações. O futuro não é dos globalistas, é dos patriotas", afirmou Trump.Num discurso de conteúdo em boa parte dirigido aos norte-americanos, num ano de pré-campanha para as presidenciais de 2020, Trump disse ainda: "Os líderes sábios colocam o bem do seu povo e do seu país em primeiro lugar". E, reforçou a mensagem concluindo: "Criámos um programa de renovação nacional e tudo que fazemos é para reforçar os sonhos e as aspirações dos cidadãos".Trump dirigiu depois atenções para questões internacionais. Dez dias depois do ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, imputado ao Irão, Trump criticou o "comportamento ameaçador" da República Islâmica e garantiu que manterá sanções ao país até que desista do programa nuclear. "Nenhum governo responsável deve subsidiar a sede de sangue do Irão", afirmou.A China, com a qual iniciou há meses uma guerra comercial, foi também visada. Ao condenar a globalização, Trump alegou que as regras de mercado aberto "têm sido exploradas por países de má fé", alusão clara à China.O presidente Trump fez ironia esta terça-feira com o discurso emocionado da ativista sueca pela defesa do clima, Greta Thunberg, com quem se cruzou na véspera na ONU, escrevendo, no Twitter: "Parece uma jovem muito feliz com um grande futuro".Marcelo Rebelo de Sousa proferiu esta terça-feira, na Assembleia-Geral da ONU, um discurso marcado pela defesa do multilateralismo, em reação ao nacionalismo isolacionista defendido por Trump.Numa quase lição de História a Trump, o presidente português lembrou que a II Guerra Mundial começou há 80 anos, 20 anos depois de fracassar a indicativa multilateralista da Liga das Nações, imaginada pelo então presidente dos EUA, Woodrow Wilson.E concluiu: "Vale a pena lutar por organizações internacionais que ajudem a resolver problemas de todos".O secretário-geral da ONU abriu a Assembleia-Geral da ONU com um discurso no qual defendeu um novo encontro entre Trump e o líder da Coreia do Norte e condenou o recente ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita."É uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade e que a floresta amazónica é o pulmão do Planeta". Foi assim que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, atalhou, na Assembleia-Geral da ONU, a polémica da devastação da Amazónia, que ele nega, apesar de os fogos florestais terem triplicado em relação a 2018 e o abate de árvores ter duplicado.O presidente angolano defendeu esta terça-feira uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, para garantir representação permanente de países de África e da América do Sul no organismo da ONU com poder decisório.O Kremlin assegurou esta terça-feira que responderá de forma dura depois de os EUA recusarem vistos a vários membros da delegação russa enviados à Assembleia-Geral da ONU.Vários países latino-americanos, liderados pela Colômbia, acordaram aplicar sanções a vários membros do governo venezuelano, a fim de forçar a saída do poder do presidente Nicolás Maduro.