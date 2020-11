Donald Trump diz que já ganhou as eleições e ameaça recorrer ao Supremo Tribunal

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que já ganhou as eleições, mas que os democratas estão a tentar "roubar" as eleições, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal.

"Vamos recorrer para o Supremo Tribunal e tentar parar a contagem de votos", disse Trump, numa declaração na Casa Branca, perante uma audiência dos seus apoiantes.

Trump disse que está à frente em muitos estados e que a eleição já está ganha para os republicanos, mas que os democratas estão a tentar "roubar" esta eleição, através do lançamento de votos já depois do fecho das urnas.



Donald Trump assumiu a "vitória" em vários estados decisivos como Pensilvânia, Michigan ou Carolina do Norte, mesmo sem que os votos estejam todos contados.