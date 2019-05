Donald Trump eleva para 25% tarifas a bens chineses

Donald Trump elevou uma vez mais as tarifas impostas a dezenas de produtos importados da China, num valor de 200 mil milhões de dólares. Horas depois de anunciar a decisão, o presidente dos EUA disse "não ter a mínima pressa" em finalizar o acordo comercial que está a ser negociado com os chineses.A decisão de Trump foi de imediato criticada por Pequim, que ameaçou responder na mesma moeda com tarifas mais elevadas a produtos norte-americanos. "A China lamenta profundamente ter de tomar as necessárias medidas de retaliação", afirmou o Ministério do Comércio chinês.As tarifas sobre bens chineses passam de 10% para de 25% e, como Trump fez questão de dizer, vão em breve afetar outro conjunto de importações chinesas num valor superior a 325 mil milhões de dólares.O presidente garantiu que o grosso dos ganhos obtidos com o agravamento das tarifas será usado para comprar bens alimentares destinados a "assistência humanitária".Contudo, alguns críticos da medida lembraram que não será a China a pagar, mas sim os importadores e os consumidores norte-americanos.O anúncio surgiu após o fracasso das conversações de quinta-feira, em Washington, entre o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e o representante comercial norte-americano Robert Lighthizer. A tensão ficou patente no facto de Trump não receber, desta feita, o enviado chinês.