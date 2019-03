Donald Trump engana-se e chama "Tim Apple" ao diretor da Apple

Presidente dos EUA volta a enganar-se no nome de importantes empresários americanos.

"Tim Apple", foi desta forma que Donald Trump tratou, Tim Cook, o CEO da empresa norte-americana Apple. Numa reunião, que decorria esta quinta-feira, do Conselho Políticas da Força de Trabalho dos Estados Unidos, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, cometeu uma gralha e enganou-se no nome do empresário.



"Está a fazer aquilo que eu realmente queria que fizesse. Fez um grande investimento no nosso país e é exatamente isso que nós apreciamos no seu trabalho, Tim Apple", afirmou o Presidente norte-americano no decorrer da reunião.



Esta não é a primeira vez que o Presidente dos EUA se atrapalha com os nomes de importantes empresários de grandes multinacionais. Durante uma outra reunião, Donald Trump chamou "Marillyn Lockheed" e não Marillyn Hewson à diretora da empresa de produtos aeroespaciais, Lockheed Martin.