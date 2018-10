Donald Trump envolvido em esquema de evasão fiscal para ajudar os pais

Presidente norte-americano recebeu cerca de 357 milhões de euros do negócio imobiliário do pai, Fred Trump.

A publicação norte-americana revela que Donald Trump recebeu cerca de 357 milhões de euros do negócio imobiliário do pai, Fred Trump.



Donald Trump terá herdado a maior parte da fortuna da família porque ajudou os pais a fugir aos impostos. Criando uma empresa falsa para desviar doações de vários milhões, revela o New York Times.



A mesma publicação conta ainda que os pais do presidente norte-americano, terão feito várias transferências milionárias, para os filhos, que nunca pagaram qualquer imposto.



Esta investigação volta a colocar Donald Trump no centro da polémica. O próprio referiu durante a campanha eleitorial em 2016 que a sua fortuna foi conquistada com o seu próprio trabalho.



O presidente dos Estados Unidos foi um dos únicos presidente que sempre se recusou a tornar públicas as declarações de impostos.











