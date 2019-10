Donald Trump envolvido em nova polémica. Presidente pressionou a Austrália

Ainda a poeira não assentou na querela sobre as alegadas pressões sobre o presidente da Ucrânia para obter vantagem eleitoral sobre o rival democrata Joe Biden, e já uma nova polémica envolve o presidente Donald Trump. Segundo o ‘The New York Times’, Trump pressionou também o PM australiano, Scott Morrison, desta feita para ajudar o procurador-geral dos EUA, William Barr, a recolher informações para desacreditar a investigação às ligações da sua campanha eleitoral com a Rússia.Tal como no caso do presidente ucraniano, as pressões foram feitas num telefonema cuja transcrição foi depois guardada, para evitar que os detalhes do caso se tornassem públicos.As pressões sobre a Austrália justificam-se pelo facto de esse país ter tido papel de destaque na revelação da ligação duvidosa entre vários assessores de campanha de Trump e a Rússia, com o fim de obter ajuda para ser eleito para a Casa Branca.A conversa com Morrison teria acontecido nas últimas semanas e foi confirmada, sob anonimato, por fonte do governo australiano. Mas terá sido a Austrália a oferecer ajuda a Trump ainda antes do referido telefonema.O sec. de Estado dos EUA, Mike Pompeo, participou no telefonema de Trump ao presidente da Ucrânia que originou o processo de destituição a Trump.O advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, foi citado a depor no processo de destituição iniciado pelo Congresso contra o presidente dos EUA.O apoio à destituição de Trump cresceu 8% numa semana, sendo já 45% dos norte-americanos a quererem vê-lo afastado.