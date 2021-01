Donald Trump e Joe Biden voltaram a mostrar as suas diferenças nas mensagens de Ano Novo, com o presidente cessante a reclamar o crédito pelas “vitórias históricas” da sua Presidência, incluindo a vacina contra a Covid-19, e o próximo inquilino da Casa Branca a optar por uma mensagem de otimismo e esperança num futuro melhor.









“Merecemos ser lembrados por aquilo que alcançámos”, disse Trump num vídeo publicado no Twitter na véspera de Ano Novo, citando as “vitórias históricas” conseguidas pela sua Administração, entre as quais incluiu o desenvolvimento e aprovação da vacina contra o novo coronavírus e o início da campanha da vacinação em massa nos EUA, esquecendo-se, porém, que o país ficou muito aquém do objetivo que ele próprio fixou de ter vinte milhões de pessoas vacinas até ao final do ano.

Já o presidente eleito, Joe Biden, que toma posse dia 20, prestou tributo aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19 e apelou aos americanos para se vacinarem, mostrando-se confiante na recuperação rápida do país. “Tenho confiança absoluta de que vamos recuperar e vamos ficar ainda mais fortes do que antes”, afirmou Biden numa breve aparição com a mulher, Jill, no programa especial de final do ano da cadeia de televisão ABC. n *com agências



Biden muda equipa de segurança

Joe Biden decidiu mudar parte da equipa de agentes dos serviços secretos que asseguram a sua proteção desde março na sequência de vários “incidentes”que levantaram suspeitas de que alguns deles poderão ter “lealdade política” para com Donald Trump, incluindo incitarem os colegas a não usarem máscara em público. De acordo com o ‘Washington Post’, o presidente eleito pediu o regresso de vários agentes que o protegeram quando era vice-presidente e que conhecem os seus hábitos e a sua família .