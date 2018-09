Donald Trump exige dinheiro para o muro com o México

que abrange vários departamentos governamentais e destinou 674,4 mil milhões de dólares (cerca de 572 mil milhões de euros) à Defesa, ou seja, mais 19,8 mil milhões (16,8 mil milhões de euros) que o orçamento de 2018.



A aprovação deste Orçamento, que resulta raro acordo entre republicanos e democratas, depende de Donald Trump que não parece feliz com as decisões tomadas.



O presidente dos EUA mostrou o seu desagrado nas redes sociais e poderá assim recusar promulgar os diplomas.





I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH!