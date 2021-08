Donald Trump exige que Biden renuncie ao cargo de presidente dos EUA após vitória dos talibãs no Afeganistão

Ashraf Ghani que alegou que abandonou o país para evitar um banho de sangue.



Esta manhã, mullah Baradar Akhund, chefe do gabinete político dos rebeldes no Qatar, emitiu a primeira declaração pública de vitória dos talibãs.

Numa declaração feita via e-mail aos seus apoiantes este domingo, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump exigiu que Joe Biden renuncie ao cargo de presidente dos Estados Unidos após ter "permitido" a vitória dos talibãs no Afeganistão."É tempo de Joe Biden renunciar pelo que permitiu que acontecesse no Afeganistão, além dos surtos tremendos de Covid, a catástrofe na fronteira a supressão da nossa independência energética e a nossa economia destruída", apontou o antecessor de Biden.Trump mantém as acusações de que o atual chefe de Estado norte-americano ganhou as presidenciais através de fraude eletrónicaOs talibãs entraram este domingo de manhã em Cabul forçando a retirada de funcionários e diplomatas norte-americanos da embaixada juntamente com a fuga do presidente afegão

"Conseguimos uma vitória que não era esperada (...), devemos mostrar humildade perante Alá", disse o antigo número dois do movimento rebelde, numa mensagem de vídeo, citado pela agência Efe, na que é a primeira declaração pública de um líder talibã após a conquista do país.



"Trata-se agora de como servimos e protegemos o nosso povo, e como asseguramos o seu futuro, para lhe proporcionarmos uma boa vida da melhor forma possível", acrescentou.