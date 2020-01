Donald Trump faz pontaria a 52 alvos iranianos

As ameaças do presidente iraniano, Hassan Rohani, e os gritos de ‘morte à América’ no funeral do general Qassem Soleimani não intimidaram Donald Trump. Pelo contrário, o presidente dos Estados Unidos não demorou na resposta ao Irão, e de forma concreta."Que sirva de alerta. Se o Irão atacar quaisquer americanos ou instalações americanas, nós temos 52 locais iranianos como alvo (tantos quantos os reféns americanos feitos pelo Irão há muitos anos), alguns deles de alto nível e grande importância para o Irão e para a cultura iraniana, e esses alvos, e o próprio Irão serão atingidos muito rapidamente e de uma forma muito dura.Os Estados Unidos não querem mais ameaças!", escreveu na sua conta do Twitter. Para Donald Trump, o general Soleimani, que comandava a unidade especial da Guarda Revolucionária do Irão, era um "líder terrorista", culpando-o diretamente pela morte recente de um militar norte-americano e de ter ferido muitos outros. "Isto sem referir todas as pessoas que ele matou durante sua vida, incluindo recentemente centenas de manifestantes iranianos", concretizou Donald Trump.O clima de tensão entre os dois países levou a embaixada dos EUA em Lisboa a emitir este domingo um alerta de segurança aos cidadãos norte-americanos em Portugal. No alerta, difundido através da internet, a missão diplomática dos Estados Unidos na capital portuguesa começa por admitir que "o aumento de tensão no Médio Oriente pode resultar em riscos de segurança acrescidos para os cidadãos norte-americanos no estrangeiro".Nesse sentido, a embaixada dos EUA aconselha os norte-americanos em Portugal a manterem uma postura discreta, redobrarem a atenção em locais frequentados por turistas, reverem os planos pessoais de segurança e a manterem os documentos de viagem atualizados e acessíveis.milhões é o número de habitantes estimado do Irão, concentrando-se em larga maioria nos grandes centros urbanos como Teerão (a capital, com 12 milhões de pessoas), Esfahan, Shiraz ou Bandar-Abbas.O Irão é uma república islâmica dividida em 30 províncias. Tem uma área total de 1 648 195 km2. Faz fronteira com a Turquia e o Iraque a ocidente; a Arménia, o Azerbaijão a noroeste; o Turquemenistão a nordeste; Afeganistão e Paquistão a leste, e com o golfo Pérsico a sul.