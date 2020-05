Donald Trump faz ultimato à OMS

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou cortar permanentemente o financiamento à Organização Mundial de Saúde e rever a continuidade dos EUA enquanto estado-membro se a instituição não introduzir "melhorias substanciais" no seu funcionamento em 30 dias.O ultimato foi feito numa carta aberta ao diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, na qual Trump insiste nas acusações de favorecimento e proteção da China por parte da OMS e refere que a única hipótese de progresso é a organização "demonstrar a sua independência" face a Pequim. Trump, recorde-se, já tinha suspendido no mês passado o financiamento à OMS.Numa resposta à carta, a China acusou Trump de inventar calúnias para desviar as atenções da sua própria "irresponsabilidade e incompetência" no combate à pandemia.Trump revelou que está a tomar hidroxicloroquina "há duas semanas" para prevenir uma eventual infeção por Covid-19. "Tomo um comprimido por dia. Ouvi dizer coisas muito boas. É um medicamento que está disponível há 40 anos para tratar a malária, o lúpus e outras doenças. O que tenho a perder?", afirmou, adiantando que decidiu tomar o medicamento após conversar com o médico.Desde março que Trump tem promovido a cloroquina como tratamento para a Covid-19, apesar dos avisos de que pode causar problemas cardíacos graves.

