O presidente Donald Trump fez uma visita inesperada, no Dia de Ação de Graças, às tropas dos EUA no Afeganistão esta quinta-feira.Esta, que foi a sua primeira viagem ao país desde que se tornou presidente, acontece uma semana depois de uma troca de prisioneiros entre Washington e Cabul, que criou esperanças de um renascimento das negociações de paz.Depois de ter aterrar, Trump reuniu com o presidente afegão Ashraf Ghani e dirigiu-se às tropas dos EUA.