O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu a vitória no estado do Alasca nas presidenciais norte-americanas do passado dia 3 de novembro, avança a projeção da CNN.



Trump, que ainda não concedeu a vitória nas eleições ao presidente eleito, Joe Biden, conquistou os três delegados deste estado, com 56,9% dos votos contra 39,1% do democrata.