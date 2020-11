Donald Trump gasta três milhões em recontagem que ainda deu mais votos a Joe Biden

A recontagem que a campanha de Donald Trump pediu no condado de Milwaukee, no estado de Wisconsin, acabou por resultar na atribuição de ainda mais votos ao democrata e vencedor das eleições dos EUA, Joe Biden.



Segundo avança o The Independent, Trump gastou três milhões de dólares (2.51 milhões de euros)... em vão. A recontagem naquele condado acabou por ditar que, entre os quase 460 mil votos que foram registados, Biden venceu com 317.527 votos.





Ao contrário do expectável para a campanha de Trump, não só Joe Biden continuou a sair vencedor, como aumentou a vantagem em 132 votos.