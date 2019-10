Donald Trump impõe sanções à Turquia e exige trégua

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou a imposição de sanções económicas à Turquia e exigiu a cessação imediata da ofensiva lançada há uma semana pelas tropas turcas contra as forças curdas no nordeste da Síria, garantindo que os Estados Unidos nunca deram luz verde à operação.Ameaçando "destruir totalmente a economia turca" se o regime de Ancara não travar a incursão, Trump anunciou segunda-feira à noite uma série de sanções, incluindo o aumento das tarifas de importação de aço turco para os EUA e a suspensão das negociações de um acordo comercial entre os dois países no valor de mais de 100 mil milhões de euros.O presidente dos EUA assinou ainda uma ordem executiva impondo sanções económicas contra os ministros turcos da Defesa, do Interior e da Energia, bem como os respetivos Ministérios. O presidente turco Tayyip Erdogan, por enquanto, ficou de fora da lista de entidades punidas pelos EUA.Trump falou ao telefone com o líder turco na segunda-feira à noite, tendo-lhe exigido pessoalmente o fim imediato da ofensiva e o início de negociações com os curdos, mas o apelo parece ter caído em saco roto, já que as forças turcas prosseguiam ontem o seu avanço no nordeste da Síria.A ofensiva abriu uma nova frente no conflito sírio e levou a um realinhamento de forças na região, com os curdos a aliarem-se ao regime de Bashar al-Assad para enfrentar os turcos.