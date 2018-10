Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump investigado por fraude milionária

Jornal afirma que o presidente ajudou o pai a esconder milhões de dólares ao Fisco.

Por F.J.G. | 01:30

Donald Trump está a ser investigado por fraude e evasão fiscal no valor de muitos milhões de dólares, depois de o ‘The New York Times’ revelar que o presidente ajudou os pais a fugir ao Fisco nos anos 90. De acordo com o jornal, o esquema de evasão fiscal envolveu a criação de uma empresa fictícia.



A notícia desfaz o mito criado pelo próprio Trump de que fez a sua própria fortuna a partir de cerca de um milhão de dólares emprestados pelo pai, o magnata da construção civil Fred Trump. "Recebi uma ninharia", disse Trump numa entrevista: "O meu pai não deixou grande fortuna. Eram propriedades em Brooklyn e Queens [bairros de Nova Iorque]. Construí este império sozinho".



Na verdade, os documentos consultados pelo jornal revelam que o presidente terá herdado 413 milhões de dólares (cerca de 358 milhões de euros). "Muito desse dinheiro ficou para Trump por ele ter ajudado os pais a fugir ao Fisco", lê-se no artigo do ‘The New York Times’: "Ele e os irmãos criaram uma empresa falsa para esconder milhões de dólares oferecidos pelos pais".



Ao todo, Fred Trump terá transferido para os filhos mais de mil milhões de dólares (870 milhões de euros). Sobre esse valor, o Fisco recebeu apenas 52 milhões, ou seja, cerca de 5%.



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, considerou a história "enganadora" e garantiu que "há várias décadas o Fisco analisou e aprovou todas essas transações".



Contudo, o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, garante que o caso será averiguado. "Ordenei ao departamento de Finanças que investigasse as alegações e averiguasse se todos os impostos foram pagos", escreveu no Twitter.

Como os factos são antigos, é improvável que Trump seja alvo de investigação criminal, mas o mesmo não acontece com as multas por fraude fiscal, que não prescrevem.



Presidente goza com alegada vítima de Kavanaugh

Donald Trump troçou de Christine Blasey Ford, uma das mulheres que acusam o juiz Brett Kavanaugh de abusos sexuais quando era adolescente. Num comício no Mississíppi, imitou o testemunho de Ford no Senado, dizendo não perceber como uma pessoa que diz só ter bebido uma cerveja não se recorda nem do dia, nem do local da alegada agressão sexual do juiz que Trump nomeou para o Supremo Tribunal.