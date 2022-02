Donald Trump lança rede social mas há pessoas na lista de espera para se conseguirem registar

O novo empreendimento de Donald Trump nos meios de comunicação social, intitulado "Truth Social", foi lançado no último domingo na 'App Store' da Apple, e marca, potencialmente, o regresso do antigo presidente dos Estados Unidos da América aos meios de comunicação social após ter sido banido de várias plataformas no ano passado.



A aplicação estava disponível pouco antes da meia-noite de domingo e na manhã de segunda-feira já era a melhor aplicação gratuita disponível na 'App Store'. "Truth Social" foi automaticamente descarregada para os dispositivos da Apple de utilizadores que a tinham encomendado previamente.





Muitos utilizadores relataram dificuldades no registo de uma conta ou foram adicionados a uma lista de espera com uma mensagem: "Devido à enorme procura, colocámo-lo na nossa lista de espera".A aplicação tem estado disponível para as pessoas convidadas a utilizá-la durante a sua fase de testes, informou a Reuters.Trump foi banido do Twitter, Facebook e do YouTube na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA, a 6 de Janeiro de 2021, pelos seus apoiantes, depois de ter sido acusado de publicar mensagens incitando à violência.