Donald Trump nomeado como o candidato pelo Partido Republicano

O Partido Republicano nomeou formalmente Donald Trump como recandidato às eleições presidenciais norte-americanas, esta segunda-feira. A convenção arrancou esta segunda em Charlotte, na Carolina do Norte, uma semana depois da convenção que resultou na nomeação de Joe Biden, antigo vice-presidente dos EUA, como candidato pelo Partido Democrata.A nomeação foi feita pelos 336 delegados à convenção republicana, um número que contrasta com os tradicionais cerca de 2.500, devido à pandemia do novo coronavírus.Os delegados elegeram também Mike Pence (o atual vice-presidente) para se recandidatar. Do outro lado da barricada está Kamala Harris, a primeira afro-americana a competir pelo lugar. "A escolha nesta eleição nunca foi tão clara e os desafios nunca estiveram tão altos". Vamos fazer a América grande outra vez. Outra vez", disse Pence após a nomeação, desencadeada pelo ex-governador do Wisconsin, Scott Walker.Aguarda-se que Pence viaje ainda esat segunda para a Carolina do Norte juntamente com Trump. O presidente dos EUA deve falar na quinta-feira, o último dia da convenção, numa transmissão direta a partir da Casa Branca, cenário que tem gerado algumas críticas uma vez que os presidentes não devem usar a residência oficial ou edifícios públicos para atos de campanha.