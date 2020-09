Donald Trump nomeia Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal nos Estados Unidos

um estado no centro-oeste dos EUA,

Donald Trump nomeou a juíza conservadora Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal nos Estados Unidos.O anúncio foi feito este sábado e a decisão precisa agora de ser aprovada pelo Senado norte-americano, que deverá acontecer com relativa facilidade devido à maioria republicana.Amy Coney Barrett vai substituir Ruth Bader Ginsburg. Se o Senado votar positivamente, Barret, conhecida pela sua postura conservadora, será a juíza mais nova de sempre no Supremo Tribunal dos EUA, com 48 anos.A juíza é de Indiana,tem sete filhos e é muito devota ao catolicismo. Atualmente exerce funções no Tribunal de recurso do 7.º Circuito, em Chicago e já trabalhou com o antigo juiz conservador Antonin Scalia.Barrett mostrou-se "profundamente honrada" pela confiança demonstrada por Trump, numa cerimónia nos jardins da Casa Branca. A juíza terá feito parte da lista de possíveis nomeados em 2018, quando Trump escolheu Brett Kavanaugh para substituir Anthony Kennedy.