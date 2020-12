Donald Trump passa Natal na Florida "antes do começo do segundo mandato"

O Presidente cessante dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, vai passar as últimas férias do mandato em Palm Beach, na Florida, e disse que vai descansar durante uns dias "antes do começo do segundo mandato".



A mensagem de Trump mantém evidente o desfasamento com a realidade. A menos de um mês de deixar a Casa Branca, o Presidente cessante continua sem reconhecer a vitória do democrata Joe Biden nas presidenciais de 3 de novembro e mantém a tese de fraude eleitoral.

De recordar que vitória do Presidente eleito Biden já foi ratificada pelo Colégio Eleitoral -- obteve os mesmos 306 grandes eleitores que Trump conquistou há quatro anos.

Ainda assim, Trump, que está praticamente isolado nas acusações infundadas, mantém as alegações de fraude eleitoral, cuja culpa é alegadamente atribuída a uma conspiração democrata.

Todos os processos que o Presidente e a sua candidatura interpuseram na Justiça norte-americana foram rejeitados por falta de evidências e até o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell já feliticou Biden pela vitória.