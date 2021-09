Donald Trump processa sobrinha e jornal "The New York Times" por investigação aos seus impostos

O antigo presidentes dos EUA, Donald Trump abriu um processo de cerca de 85 milhões de euros contra o jornal The New York Times e contra a sua sobrinha Mary Trump.



De acordo com a BBC, Donald Trump alega que os acusados se envolveram numa conspiração "traiçoeira" para obter as suas declarações de impostos.





Os jornalistas Susanne Craig, David Bartstow e Russ Buettner são os visados pelo ex-presidente dos EUA que os acusa de terem sido "motivados por vingança pessoal" ao conduzirem uma extensa investigação para obter os seus registos confidenciais.O The New York Times reagiu ao processo dizendo que é uma tentativa de "silenciar as notícias independentes" e que se vão defender das acusações.Mary Trump é acusada pelo tio de ter sido convencida pelos jornalistas a contrabandear os registos do escritório do seu advogado.

Recorde-se que, em 2019 as finanças da família de Donald Tramp já tinham sido investigadas e os jornalistas tinham conseguido revelar um império de negócios repleto de evasões fiscais.