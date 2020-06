Donald Trump proíbe técnica de estrangulamento pela polícia nos EUA após morte polémica de George Floyd

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baniu a técnica de estrangulamento pela polícia após os fortes protestos pela morte polémica de George Floyd.Trump salvaguarda, no entanto, que a medida tem exceções. Caso a vida do agente esteja em perigo, este pode recorrer à técnica.A mudança foi anunciada pelo presidente ao assinar uma ordem executiva sobre a reforma da polícia esta terça-feira"Como parte deste novo processo de credenciamento, os estrangulamentos pela polícia serão banidos, exceto se a vida de um oficial estiver em risco. Falámos com todos os departamentos e todos dizem que está na hora, precisamos de fazê-lo", anunciou Trump.Donald Trump referia-se a um sistema de certificação independente recém-revelado em que o governo dos EUA impõe departamentos de polícia individuais, que os avaliarão de forma independente por auditores externos numa tentativa de reprimir a brutalidade policial e aumentar a segurança pública.As mudanças surgem após semanas de protestos violentos que exigiam uma mudança na polícia de forma a garantir a segurança pública independentemente da raça.