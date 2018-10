Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump proibido de usar músicas de Pharrell Williams em comícios

Outros músicos também já impediram o presidente dos Estados Unidos de usar os seus temas.

12:18

O cantor norte-americano Pharrell Williams impediu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tocar as suas músicas nos seus comícios.



Esta ordem surge na sequência de o tema "Happy" ter tocado num evento de Donald Trump poucas horas depois de um tiroteio numa sinagoga de Pittsburgh.



"Pharrell Williams não lhe deu permissão para passar publicamente ou divulgar qualquer uma das suas músicas", pode ler-se numa carta do advogado do cantor, segundo avança o The Guardian.



Recorde-se que outros músicos também já proibiram Donald Trump de usar as suas músicas, entre os quais Adele, Neil Young, Rolling Stones e Queen.