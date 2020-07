Donald Trump quer adiar eleições presidenciais nos EUA

O presidente norte-americano quer adiar as eleições presidenciais, que estão marcadas para o dia 3 novembro. “Com o voto universal a ser feito por correspondência, as eleições de 2020 serão as mais fraudulentas e imprecisas da história”, escreveu Donald Trump no Twitter.









Devido à pandemia de Covid-19, o voto por correspondência foi o método mais seguro encontrado para os norte-americanos exercerem o direito de voto.

No entanto, Trump tem-se mostrado contra esta forma de votação, defendendo que pode levar a fraudes e resultados imprecisos, mesmo não existindo provas que apoiem estes seus argumentos.





O candidato democrata, Joe Biden, em abril, já tinha previsto esta situação: “Lembrem-se do que vos vou dizer: penso que [Trump] vai tentar adiar as eleições de uma forma ou de outra.”



Brasil reabre fronteiras aéreas

O Brasil volta a permitir a entrada de estrangeiros no país por via aérea. As fronteiras terrestres e marítimas vão continuar, contudo, fechadas. Os passageiros têm de respeitar o período de permanência limitado a 90 dias e de provar à companhia aérea do voo que não estão infetados com Covid-19. É, ainda, necessário possuir um seguro de saúde válido em todo o território.





pormenores



Falta de seringas



A Comissão Europeia alertou para possíveis faltas de material necessário durante a vacinação em massa e aconselhou os 27 estados-membros a comprarem em conjunto materiais, como seringas e toalhetes.





Isolamento no Reino Unido



As autoridades britânicas revelaram que o período de isolamento foi aumentado de sete para dez dias. A medida passa, assim, a estar alinhada com as recomendações da OMS.





Japão levanta restrições



O Japão anunciou que o país vai levantar, a partir de 5 de agosto, a proibição de entrada de residentes estrangeiros, instaurada para combater a propagação do novo coronavírus.





Turismo só em 2021



A ministra do turismo da África do Sul, Kubayi-Ngubane, anunciou que o governo só deverá reabrir as fronteiras do país a turistas estrangeiros em janeiro de 2021. A África do Sul contabiliza mais de 450 mil casos.