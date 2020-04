Donald Trump quer reabrir a economia dos EUA em três fases

O presidente Donald Trump anunciou esta quinta-feira uma série de recomendações para o levantamento faseado das medidas de contenção a partir do início de maio. As medidas não são vinculativas e a decisão final caberá ao governador de cada estado, que terá também a última palavra sobre o calendário.Assim, numa primeira fase, que acontecerá após uma "tendência descendente no número de casos durante 14 dias", as escolas e os bares continuarão fechados mas os restaurantes, cinemas e recintos desportivos poderão reabrir desde que respeitem as regras de distanciamento obrigatório.Numa segunda fase, as escolas poderão reabrir e será levantada a proibição de viagens não essenciais, enquanto, na terceira fase, as pessoas clinicamente vulneráveis poderão retomar a interação social desde que observando as necessárias medidas de segurança.Trump voltou ontem a lançar um duro ataque à China, acusando Pequim de ocultar a verdadeira dimensão da pandemia e anunciando que os EUA vão investigar a possibilidade de o vírus ter escapado de um laboratório de alta segurança em Wuhan.A pandemia já destruiu mais de 20 milhões de empregos nos EUA desde março, indicam os novos dados da Secretaria do Trabalho. Só na última semana, mais de 5,2 milhões de pessoas perderam o emprego.A CIA avisou os funcionários que o uso de cloroquina para tratar a Covid-19, defendido por Trump, pode ter efeitos secundários potencialmente perigosos para a saúde.