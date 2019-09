Donald Trump quer travar furacões com bombas

O presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu usar bombas nucleares para travar os furacões que ameaçavam atingir o território norte-americano, revelou uma investigação do site Axios.Uma dessas conversas terá ficado registada nas atas de um reunião do Conselho de Segurança Nacional em que foi discutida a ameaça de um furacão."Porque é que não largamos uma bomba nuclear no furacão? Eles formam-se ao largo da costa africana, e quando se deslocam através do oceano, largamos uma bomba no olho do furacão para o desfazer. Podemos fazer isso?" terá perguntado o presidente norte-americano.Um dos responsáveis presentes disse que ia "avaliar a possibilidade", mas a conversa não passou dali, apesar de Trump ter voltado ao assunto noutras ocasiões."Eu nunca disse isso. São só mais notícias falsas", garantiu esta segunda-feira Trump à margem da cimeira do G7.