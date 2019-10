Donald Trump queria um fosso com crocodilos contra migrantes

O presidente Donald Trump sugeriu que os migrantes ilegais poderiam ser baleados nas pernas e ponderou construir um fosso infestado de crocodilos e serpentes venenosas para travar a entrada de ilegais nos EUA a partir do México.

A revelação chocante surge num novo livro da autoria de dois jornalistas do ‘New York Times’. Intitulado ‘Border Wars: Inside Trump’s Assault on Imigration’, baseia-se em depoimentos de uma dezena de assessores e conselheiros da Casa Branca envolvidos no caso.





A sugestão chocante do presidente foi feita em março, numa altura em que Trump estava obcecado com o cumprimento da promessa de campanha de construir um muro para travar a imigração ilegal.

"Falou muitas vezes de fortificar o muro na fronteira com um fosso cheio de água, com cobras e crocodilos, levando mesmo os assessores e fazerem estimativas sobre os custos do projeto", lê-se no livro, onde se relata ainda o pânico na Casa Branca, quando o presidente ordenou o fecho total da fronteira do México em apenas 24 horas.



Só a custo os assessores conseguiram convencer Trump a desistir dessa ideia, por ser inviável, e também das propostas mais extremas. Tiveram de lembrar ao presidente, por exemplo, que disparar sobre migrantes desarmados seria uma violação da lei.



