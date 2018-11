Donald Trump questiona se existe algo melhor do que celebrar o fim de uma guerra

O presidente norte-americano, Donald Trump, que está em Paris para as comemorações do centenário do Armistício, questionou este sábado numa mensagem no 'Twitter' se existe algo melhor do que celebrar o fim de uma guerra.

Donald Trump, que está em Paris para se juntar a outros líderes mundiais para celebrar no domingo os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, que fez milhões de vítimas, perguntou no Twitter se "Existe algo melhor para comemorar do que o fim de uma guerra, que foi uma das mais sangrentas e piores de todos os tempos".





I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time?