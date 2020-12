Donald Trump recusa abandonar Casa Branca no dia da tomada de posse de Joe Biden

O ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a não aceitar a derrota nas eleições presidenciais que se realizaram ainda em 2020 e cuja vitória de Joe Biden já foi oficialmente confirmada.De acordo com a CNN, o presidente já disse aos seus conselheiros que planeia recusar-se "fisicamennte" a Casa Branca no dia da tomada de posse de Biden.A equipa da Casa Branca afirma ainda que tem sido inundada pelo presidente com pedidos de perdão.Um dos consultores da presidência recefiu à CNN que a equipa acredita que este é Trump apenas a dar espetáculo. O assessor acrescentou: "Ele está a ter um acesso de raiva. Ele vai sair. Ele está apenas a atacar", afirma.A tomada de posse de Biden vai decorrer no dia 20 de janeiro de 2021. O comportamento de Trump nessa altura é imprevisível.