Donald Trump recusa demitir-se e diz que processo de destituição é "caça às bruxas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou qualquer responsabilidade no ataque violento ao Capitólio ocorrido na semana passada e afirma que o seu discurso foi "totalmente apropriado".Numa das suas primeiras aparições públicas após a invasão, Trump atacou os democratas, que avançaram com um processo de destituição, e acusou os seus avanços paara o retirar do poder como uma "caça às bruxas". "É rídiculo, absolitamente rídiculo", sublinha o presidente derrotado nas eleições presidenciais de 2021.Trump foi mais longe e ameaçou os democratas afirmando que tentarem retirá-lo à força do carrrgo é "extremamente perigoso" e não quer violência. Nega ainda demitir-se do cargo antes da tomada de posse de Joe Biden na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro.Recorde-se que o ataque ao Capitólio resultou em cinco vítimas mortais e um rasto de destruição com janelas partidas, mobília danificada e espaços de trabalho destruídos.