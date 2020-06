Donald Trump sugere parar testagem à Covid-19 para diminuir número de novos casos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu esta segunda-feira parar de fazer testes à Covid-19 para diminuir o número de novos casos de coronavírus no país.O chefe de Estado dos EUA culpa o aumento da testagem pelo aumento dos novos casos e internamentos e continua a pressionar os governadores a reabrir os vários estados apesar da doença se continuar a espalhar rapidamente no país."Se pararmos de testar agora, teremos muito poucos casos", defendeu o presidente dos EUA durante um evento para idosos na Casa Branca.Os Estados Unidos são atualmente o país com maior número de casos e mortes pelo vírus. Apesar disso, Donald Trump prepara-se para o desconfinamento e urge os governadores a reabrirem a economia.