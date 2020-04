Donald Trump suspende temporariamente imigração para os EUA para 'proteger' americanos do desemprego

Numa altura em que os Estados Unidos enfrentam uma crise causada pela pandemia de coronavírus, nomeadamente no que toca ao emprego, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu durante 60 dias a imigração legal para o país.



Segundo o presidente norte-americano, a medida servirá para assegurar que os americanos estarão na linha da frente para conseguir trabalho em detrimento dos imigrantes.



O anúncio foi feito esta quarta-feita através da página de Twitter da Casa Branca.



"Isto garantirá que os americanos desempregados serão os primeiros na fila para o emprego, à medida que nossa economia reabre e preserva os nossos recursos de saúde para doentes americanos", lê-se na publicação.





President @realDonaldTrump just signed a proclamation temporarily suspending immigration into the United States.



This will ensure unemployed Americans will be FIRST in line for jobs as our economy re-opens and preserve our healthcare resources for American patients.