Donald Trump vai voltar a ter acesso ao Facebook e Instagram

O ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump vai recuperar o acesso às contas das redes sociais Facebook e Instagram, anunciou esta quarta-feira a Meta citada pelo jornal The New York Times. A suspensão, que teve a duração de dois anos, deverá terminar dentro de semanas.Donal Trump foi proibido de aceder às contas a 7 de janeiro de 2021, um dia depois de várias pessoas terem invadido o Capitólio por haver risco de que ex-presidente utilizasse as plataformas para incitar à violência.A Meta vem agora dizer que decidiu reverter a suspensão, porque o risco para a segurança pública "diminuiu suficientemente" desde janeiro de 2021. Ainda assim, a empresa diz que decisão foi tomada com novas medidas de segurança para evitar a "repetição de ofensas".