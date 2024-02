Donald Trump vence convenção republicana no Nevada

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu na quinta-feira, no Nevada (oeste), a convenção republicana, conhecida como 'caucus', após ter sido o único dos principais candidatos a participar.

Trump conseguiu 97,6% dos votos e garantiu assim o apoio dos 26 delegados do Nevada, num modelo de escolha presencial e mais informal em que contou apenas com a oposição de Ryan Binkley, um quase desconhecido pastor do estado do Texas (centro-sul), que obteve 2,4%.

Os meios de comunicação social norte-americanos anunciaram a vitória de Trump apenas uma hora depois do encerramento das assembleias de voto no Nevada, às 19h00 (3h00 desta sexta-feira em Lisboa).