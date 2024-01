Donald Trump vence primárias em New Hampshire

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump venceu as primárias de New Hampshire, fortalecendo o domínio à indicação republicana e a probabilidade de voltar a enfrentar o atual chefe de Estado, Joe Biden, nas presidenciais de novembro.

O resultado, avançado pela imprensa norte-americana na terça-feira, contraria as expectativas da ex-embaixadora junto da ONU Nikki Haley, que investiu tempo e recursos financeiros significativos para tentar conquistar o estado.

Haley posicionou-se como a principal alternativa a Trump, após o governador da Florida, Ron DeSantis, ter desistido da corrida eleitoral no domingo passado, tendo aproveitado para intensificar as críticas ao ex-Presidente, questionando a acuidade mental, ao mesmo tempo que se apresentou como uma candidata unificadora que daria início a uma mudança geracional no Partido Republicano.