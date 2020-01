Donald Trump violou a lei ao reter ajuda à Ucrânia

Pela terceira vez na sua história, o Senado dos Estados Unidos começou esta quinta-feira a julgar um presidente por "altos crimes e delitos graves". No banco dos réus senta-se Donald Trump, acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso por causa das alegadas pressões à Ucrânia para investigar o rival democrata Joe Biden.O arranque do julgamento, com a entrega e leitura formal dos artigos de destituição, coincidiu com a publicação de um relatório arrasador que acusa o presidente de ter violado a lei em busca de benefícios políticos pessoais.Apesar de não ter valor judicial, o relatório, do Gabinete de Supervisão do Governo, um órgão independente e apartidário do Congresso, vem reforçar os argumentos dos democratas ao afirmar, preto no branco, que Trump violou a lei ao reter a ajuda militar à Ucrânia para pressionar o governo de Kiev a investigar Biden."O cumprimento fiel da lei não permite que o presidente substitua as políticas aprovadas pelo Congresso pelas suas própria prioridades políticas", refere o relatório, notando que a ajuda à Ucrânia, no valor de mais de 400 milhões de euros, já tinha sido aprovada pelo Congresso.Trump nega ter pressionado a Ucrânia para investigar Biden, mas esta quinta-feira foi diretamente implicado por um dos principais protagonistas do caso.Trata-se de Lev Parnas, um empresário que trabalhou para o advogado de Trump, Rudolph Giuliani, e que manteve contactos diretos com responsáveis ucranianos. Segundo Parnas, o presidente "sabia exatamente o que se estava a passar" e estava ao corrente dos seus esforços em Kiev para forçar as autoridades ucranianas a comprometerem-se com a investigação a Biden.Parnas confirmou ainda que Trump "decidiu suspender a ajuda militar" depois de o governo ucraniano ter rejeitado as pressões iniciais para investigar o democrata.Documentos vindos a público esta semana indicam que a ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Ivanovich, poderá ter sido alvo de vigilância em Kiev por parte dos associados de Rudolph Giuliani. Democratas dizem que revelação é "perturbadora" e prometem inquérito.O governo ucraniano pediu esta quinta-feira a ajuda do FBI na investigação às tentativas de alegados hackers russos de acederem aos sistemas informáticos da empresa Burisma, na qual trabalhou Hunter Biden, filho do candidato democrata Joe Biden.