Donald Trump volta a ser acusado de assédio sexual. Ex-modelo diz que se sentiu "violada"

do lado de fora da casa de banho no seu camarote VIP no torneio de Nova Iorque. A ex-modelo tinha na altura

24 anos.



"Ele apenas enfiou a língua na minha garganta e eu empurrava-o. Foi então que me apertou com mais força e as suas mãos agarraram com força o meu rabo, seios, costas, tudo", disse Dorris, atualmente com 48 anos.





O presidente dos Estados Unidos, à semelhança de outras acusações, nega veementemente o alegado ataque.







A antiga modelo conta com a mãe e uma amiga que corroboram a sua versão dos factos, visto que na altura lhes contou do ataque. Outros amigos e uma terapeuta a quem contou anos mais tarde confirmam os dados detalhados por Amy ao jornal. Além destas pessoas, que confirmam a versão da modelo, esta tem ainda seis fotografias que mostram Trump durante vários dias, naquela altura, em Nova Iorque.

Donald Trump volta a estar no centro da polémica após uma nova acusação de agressão sexual. A ex-modelo Amy Dorris revelou numa entrevista ao The Guardian que o presidente dos Estados Unidos a beijou e agarrou à força num torneio de ténis US Open em 1997.Dorris assume que se sentiu "doente" e "violada" após o ataque. Trump tinha então 51 anos e a alegada agressão ocorreu