Donald Trump zangado deixa encontro da NATO

O presidente Donald Trump cancelou esta quarta-feira uma conferência de imprensa e regressou imediatamente a Washington após a Cimeira da NATO, aparentemente irritado com a divulgação de um vídeo em que o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e outros líderes mundiais parecem rir-se dele.O vídeo foi filmado na terça-feira à noite, durante a receção oferecida pela rainha Isabel II aos líderes da NATO, e mostra Trudeau numa animada conversa com o PM britânico, Boris Johnson, o PR francês, Emmanuel Macron, o chefe do governo holandês Mark Rutte e a princesa Ana de Inglaterra. A dado momento, Johnson pergunta a Macron: "Foi por isso que ele se atrasou?", referindo-se a Trump . Trudeau intervém para responder: "Ele atrasou-se porque decidiu inventar uma conferência de imprensa de 40 minutos". Os líderes riem-se e Trudeau acrescenta: "Os assessores ficaram de queixo caído".Questionado pelos jornalistas, Trump chamou "hipócrita" a Trudeau e sugeriu que o PM canadiano estava chateado porque o criticou por o Canadá não cumprir o seu dever para com o financiamento da NATO. Mais tarde, o presidente dos EUA anunciou no Twitter que tinha decidido cancelar a conferência de imprensa agendada para o final da Cimeira e regressar imediatamente a casa. Trudeau, por seu lado, desvalorizou o sucedido, afirmando que ficou "contente" por ter estado na "notável" conferência de imprensa improvisada de Trump.O incidente acabou por ensombrar a Cimeira da NATO, em que os líderes conseguiram disfarçar as divisões públicas para garantir que a Aliança continua unida perante a ameaça da Rússia e reconheceram pela primeira vez o desafio que resulta da ascensão militar e económica da China. *Com agênciasO secretário-geral da Aliança desvalorizou as desavenças públicas entre os líderes e sublinhou a importância do consenso alcançado. "As desavenças geram sempre mais atenção do que os acordos", relativizou Jens Stoltenberg.O PR turco Tayyip Erdogan retirou a ameaça de bloquear o plano de defesa do Báltico se a NATO não considerasse as milícias curdas como terroristas.O PM António Costa considerou que a Cimeira foi franca e cordial e "reafirmou a unidade" entre os estados-membros.