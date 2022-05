Donald Tusk despede-se da presidência do PPE avisando contra cedências de valores básicos impostos pela guerra

O presidente do Partido Popular Europeu, Donald Tusk, despediu-se esta terça-feira do lugar que ocupou nos últimos dois anos com um aviso contra as cedências em valores fundamentais, face a divisões que a invasão da Ucrânia tem acentuado.

No seu último discurso no congresso do partido que esta noite escolherá o alemão Manfred Weber como seu sucessor, o também antigo presidente do Conselho Europeu advertiu que nos últimos meses a perspetiva de uma Terceira Guerra Mundial se tornou "horrivelmente real".

Neste cenário, sublinhou, é possível ver "claramente de que lado estamos e que valores representamos".