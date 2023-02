Dono da LVMH pode ter iniciado corrida para sucessor do trono

Não tenho a certeza se ambicioso é o termo certo", disse o multimilionário Bernard Arnault a Celia Walden do Telegraph, em 2015, quando questionado acerca dos seus níveis de motivação da altura. "O que eu adoro é ganhar. O que adoro é ser o número um." E o certo é que o alcançou, como presidente da LVMH, que controla as principais marcas de luxo, desde a Moët à Louis Vuitton. Em dezembro passado, Arnault derrubou Elon Musk da posição de homem mais rico do mundo.







Leia a notícia completa na Must.