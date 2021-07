O dono da fábrica de sumos onde morreram pelo menos 52 pessoas na sequência de um incêndio que deflagrou, esta sexta-feira, no piso térreo em Narayanganj, no Bangladesh, foi este sábado detido com acusações de homicídio, avança a AFP.



Ainda a registar mais de 20 pessoas feridas após saltarem do segundo e terceiro pisos.

Ver comentários