Dono de salão de massagens detido por gravar mulheres durante 15 anos

Um homem de 59 anos foi detido após ter sido acusado de gravar, sem autorização, clientes do seu salão de massagens, nas Ilhas Canárias, Espanha. De acordo com a agência de notícias EFE, o homem alemão tinha câmaras ocultas no estabelecimento que filmaram várias mulheres durante 15 anos.As autoridades espanholas iniciaram a investigação na sequência de uma denúncia feita pela mãe de uma jovem de 15 anos. A mulher alegou que o massagista assediou sexualmente a filha enquanto lhe fazia uma massagem. A Guardia Civil conseguiu localizar várias câmaras escondidas no salão, identificando 82 vídeos de 20 mulheres gravadas sem consentimento.Segundo o El Mundo, entre as vítimas identificadas estava uma criança cuja gravação foi feita entre 2019 e 2020. A menina e uma outra mulher, também identificada pelas autoridades, terão sido alvo de assédio sexual por parte do homem.A investigação está ainda a decorrer para averiguar se há mais vítimas.