Dono do Facebook estreia-se em competições de Jiu-jitsu e vence medalhas de ouro e prata

O fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, venceu as medalhas de ouro e prata na estreia enquanto participante de um torneio da arte marcial Jiu-jitsu, em Redwood City, Califórnia, nos EUA.A revelação foi feita, este domingo, pelo dono do Facebook. "Competi na minha primeira competição de Jiu-jitsu e ganhei algumas medalhas para a equipa Guerrilla Jiu Jitsu", anunciou no Instagram.Segundo o bilionário, citado pelo The Guardian, o interesse pela modalidade teve início quando a pandemia da Covid-19 começou.Um dos treinadores de Mark Zuckerberg não deixou passar a conquista ao lado e felicitou o aluno. "Ver o Zuck competir foi muito épico. Nenhum combate foi fácil e tudo foi merecido. Foi uma honra poder ajudar a treinar e dar qualquer conselho", referiu Khai "the Shadow" Wu.A partilha do fundador do Facebook valeu-lhe muitos comentários de apoio de várias personalidades, nomeadamente de Bernardo Faria, cinco vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, e Conor McGregor, lutador irlandês.