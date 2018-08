Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donos constroem cadeira especial para cadela que pode morrer se não comer na vertical

Tink sofre de um problema digestivo que impede os alimentos de descerem corretamente até ao estômago.

15:29

Tink é uma cadela de dois anos que se alimenta todos os dias sentada numa cadeira especial desde os nove meses de idade.



O animal, que mora juntamente com o seu dono em Michigan, nos EUA, sofre de uma doença digestiva que faz com que o seu esôfago esteja constantemente dilatado e não se contraia para deixar passar a comida corretamente.



Esta condição faz com que o animal, cuja raça é Labrador Retrievier, não possa comer ou digerir os alimentos adequadamente, correndo até risco de morrer.



Antes de ser diagnosticada, a cadela rejeitava todos os alimentos e esforçava-se para conseguir engolir.



Assim, os donos decidiram passar a alimentar a cadela numa posição vertical, construindo uma cadeira própria para esta poder estar e levando-lhe os alimentos à boca.



No final, o animal precisa de arrotar, tal qual os bebés.