Donos de cadela italiana acreditam que animal é o cão mais velho do mundo

Lilly, uma cadela italiana, completou 24 anos no dia 1 de janeiro. Os donos acreditam que o animal poderá ser o cão mais velho do mundo, apesar do Guinness World Records não lhe ter atribuído esse título.O jornal italiano, La Repubblica, revelou que a família de Lilly comemorou o aniversário da cadela com um bolo com o número 112, correspondente à idade de Lilly nos humanos.Segundo a dona, o animal gosta muito deNeste momento o título de "cão mais velho do mundo" pertence a Spike, que nasceu em 1999 nos EUA. Designação que recebeu depois do desaparecimento de Bobi, o cão português que morreu aos 31 anos.