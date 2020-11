Donos de cães têm risco 78% mais elevado de contrair Covid-19, revela estudo

Os donos de cães correm um risco 78% mais elevado de contrair o novo coronavírus, segundo avança um estudo realizado pela Universidade de Granada, em Espanha.Os investigadores daquela instituição analisaram mais de 2000 pessoas durante o 'lockdown' entre março e maio e concluiram que as pessoas que viviam com cães tinham um risco 78% mais elevado de serem infetadas por Covid-19.Cristina Sanchez Gonzales, investigadora que liderou o estudo, revela que "os resultados da pesquisa alertam para o aumento do contágio entre os donos de cães, apesar de não se saber qual a razão para esta prevalência".Os investigadores apelam a que todos os donos de cães aumentem os cuidados de limpeza e higiene dos animais para prevenir possíveis contágios. Por outro lado e segundo orientações internacionais, é raro um animal transmitir o novo coronavírus, especialmente a humanos.