Dor e compaixão: Médico abraça doente com Covid-19 numa imagem que resume a guerra contra a pandemia

Dor, emoção, compaixão, medo e amor. Tudo retratado numa única imagem de um médico, Dr. Joseph Varon, a abraçar e confortar um paciente com Covid-19 nos cuidados intensivos do United Memorial Medical Center, em Houston, EUA.A fotografia foi tirada pelo fotógrafo Go Nakamura no dia 26 de novembro e tornou-se viral pelo que representa. Aquele é 252º dia consecutivo de trabalho de Joseph Varon desde o início da pandemia.Na imagem está vestido com o fato de proteção, necessário para cuidar de doentes Covid, e um dos seus doentes pousa a cabeça no seu peito enquanto o médico o abraça.Varon deixa transparecer nesta imagem compaixão e fadiga, mas, apesar do cansaço extremo, assume que os profissionais de saúde ainda não podem baixar os braços. "Acredito que as próximas seis a 12 semanas serão as mais negras da história da medicina americana moderna", referiu o médico.No estado do Texas, haverão já mais de 1.220.000 casos e mais de 21.500 mortes.