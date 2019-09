Dorian já é o furacão mais violento de sempre nas Bahamas

Para já, não há notícias de vítimas do furacão.

O furacão Dorian, que se aproxima do norte das Bahamas, evoluiu nas últimas horas para categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, tornando-se deste modo a tempestade mais violenta de sempre a atingir este arquipélago. As previsões apontam para ondas fortes, chuvas torrenciais e ventos sustentados de 285 km/h com rajadas de 322 km/h.Os metereologistas prevêem que o furacão "catastrófico" leve dois dias a atravessar as Bahamas, antes de segur para a costa sul dos EUA: o centro nacional de furacões norte-americano já avisou que o Dorian vai causar "destruição extrema" onde passar.

No norte das Bahamas, os hotéis encerraram e os residentes estão a ser encaminhados para as áreas baixas das ilhas, devido às previsões de ondulação marítima muito alta e perigosa. O governo montou abrigos, em igrejas e escolas, abertos ao longo do dia para receber quem têm que fugir de casa.

"Quero que se lembrem: lares, casas, estruturas podem ser substituídos. Vidas não podem" disse em conferência de imprensa, no sábado, o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, recordando ainda que quem se recusar a abandonar a sua habitação "está a colocar-se numa situação de perigo extremo e pode esperar consequências catastróficas".

O governo já avançou que é estimado que o Dorian tenha impactos sobre 73 mil residentes de 21 mil casas.