Dormir num beliche a voar para nova Iorque vai ser possível ainda este ano em classe económica

Nos antípodas de Portugal há uma companhia aérea que está a planear lançar, ainda este ano, uma nova classe económica com beliches para os voos mais longos.A Air New Zealand anunciou esta quinta-feita a criação em económica de uma área com camas equipadas com lençóis e cortinas para garantir o conforto do passageiro que não queira pagar um bilhete de primeira classe ou business. Os testes do novo serviço vão realizar-se até ao final do ano na rota de 16 horas entre Aucland, na Nova Zelândia e Nova Iorque, nos Estados Unidos.De acordo com Nikki Goodman, diretor de experiência do cliente da companhia aérea, os detalhes da ‘sky nest’ "devem ser definidos nos próximos meses. A intenção é que o serviço seja oferecido como um extra para passageiros de classe económica". Para o executivo, a intenção é "que as pessoas possam descansar no voo".As camas não terão ocupação em permanência durante todo o voo. A ideia é que os beliches possam ser reservados por períodos de tempo, no sentido de proporcionar a um número maior de passageiros a utilização do novo serviço.